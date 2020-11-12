Обстановка в Хабаровском крае 12 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 12 ноября, из-за воздействия фронтальных разделов на территории края (Комсомольский, Солнечный, Амурский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидается усиление ветра до 9-14 м/с, в порывах до 15-20 м/с. В Хабаровске без существенных осадков, ночью -5 -3, днем +4 +6, ветер южный 6-11 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью -8 -3, днем 0 +7, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -16 -3, днем -2 +7, ветер юго-западный 4-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -22 -5, днем -13-0, ветер северный 6-12 м/с/, на побережье порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 18877.