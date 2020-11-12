В Комсомольске-на-Амуре волонтеры на личных авто помогают больницам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске -на- Амуре волонтеры на личных авто помогают больницам. Порядка 30 добровольцев возят медиков на вызовы, не связанные с коронавирусом. Работу выполняют в основном в выходные дни и в вечернее время.

- Кроме того, волонтеры помогают сотрудникам Диагностического центра. Они работают с гражданами, которые приходят на обследование СКТ, - рассказали в пресс- службе городской администрации. – Также добровольцы измеряют температуру посетителям Станции скорой помощи. Они же выдают маски.

Отметим также, что благодаря волонтерам удалось погрузить и разгрузить 40 кроватей из воинской части, которые привезли в городскую больницу №2. В этом учреждении развернут один из инфекционных госпиталей. Помогали волонтеры разворачивать инфекционный госпиталь в городской больнице №4.

Напомним, общее число заражений коронавирусом в крае 18877.