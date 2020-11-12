Обстановка в Хабаровске 12 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на утро 12 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления. Также нет фактов отключения электричества.

- На сегодняшний день Хабаровске не работают 64 лифта. За минувшие сутки в городе с городских улиц собрали и вывезли 213 кубометров снега, высыпали на дороги 31,1 тонну песчано-соляной смеси. В краевой столице случилось 22 дорожных аварии, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1164 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 18877. Согласно информации на вечер 10 ноября, в городе выявили 142 случая заражения. Горожан убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пожалуйста, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.