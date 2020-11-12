«Школу юного филолога» в Хабаровске признали одной из лучших в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Школу юного филолога» в Хабаровске признали одной из лучших в стране. Проект на Всероссийский конкурс «Чтение детей в цифровой среде» представила хабаровская детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина. Инициатива направлена на приобщение детей и подростков к чтению с помощью интернета и новых информационных технологий российских библиотек.

- В условиях самоизоляции и новой «цифровой» реальности возросла потребность в качественном электронном контенте для детей и подростков. Библиотеки начали оказывать большое количество онлайн-услуг. Наши школьники с большим энтузиазмом участвуют в онлайн-проектах библиотеки, - отметила Ольга Ракова, директор Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина.

Отмети также, что в библиотеке проводят занятия для подростков по изучению произведений современной литературы. Ребята выполняли задания, анализировали литературные произведения, учились интерпретировать тексты, пользоваться разными алгоритмами написания собственного текста.