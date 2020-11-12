В Хабаровском крае 13 ноября прогнозируют ухудшение погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 13 ноября прогнозируют ухудшение погоды. По данным синоптиков, в связи с выходом западного циклона на территории южных и центральных районов края ожидается мокрый снег, усиление ветра до 14 м/с, переход положительных температур воздуха на отрицательные.

- Из-за сильных порывов ветра и осадков могут случиться аварийные ситуации на электрических сетях, перехлест и обрывы проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ухудшение погоды может привести к образованию гололеда, увеличению числа ДТП, затруднению движения большегрузной техники. Не исключена вероятность введения ограничений для пассажирского транспорта междугороднего сообщения на дорогах местного, краевого и федерального значения, авиасообщения. Ограничения могут коснуться и работы паромной переправы «Ванино-Холмск».