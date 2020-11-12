В Хабаровске собираются построить новую ТЭЦ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске собираются построить новую ТЭЦ. На сегодняшний день глава региона Михаил Дегтярев ознакомился с проектом, а также обсудил его с руководством «Хабаровской генерации» - филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» и менеджментом ТЭЦ-1. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

ТЭЦ-4 будет находиться рядом с ТЭЦ-1, построенной еще в 1954 году. Последняя сейчас обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей Индустриального и частично Центрального районов города. В силу физической изношенности из девяти турбоагрегатов два выведены из эксплуатации. К 2025 году ожидается, что ресурс выработают еще четыре турбины.

На сегодняшний день проект строительства ТЭЦ-4 получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Мэрия Хабаровска согласовала выделение участка под ТЭЦ-4 в Индустриальном районе рядом с ТЭЦ-1. Средства на строительство в размере 47,5 миллиарда рублей выделит ПАО «Русгидро». Предполагается, что основным топливом для ТЭЦ-4 станет природный газ.