В Комсомольске-на-Амуре усилят антиковидные проверки Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 11 ноября прошло очередное заседание городского штаба по борьбе с коронавирусом. Основной темой дискуссии стало обсуждение результатов проверок в сфере торговли и общественного питания.

- Рейды проходят каждый день. В период с 1 октября по 10 ноября провели мониторинг 13 торговых центров, четырех супермаркетов, трех магазинов и восьми предприятий общественного питания. Проверки охватили 369 хозяйствующих субъектов. До конца ноября собираются проверить еще 124 объекта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в октябре нарушения выявили в двух организациях, руководителей об этом уведомили, нарушения устранены. Напомним, на предприятиях общественного питания действует ограничение - они должны быть закрыты с 23:00 до 5:00.

Жителей Города юности призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.