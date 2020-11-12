Фестиваль Юрия Башмета в Хабаровском крае перенесли на 2021 год ФОТО: минкульт Хабаровского края

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровском крае перенесли на 2021 год. Непростое решение приняли в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Ранее сообщалось, что мероприятие должно было пройти с 20 по 24 ноября 2020 года.

- Фестиваль в Хабаровском крае проводили с 2011 года. За это время он стал одним из самых ожидаемых культурных событий, проходящих на Дальнем Востоке. К слову, в этом году оно должно было пройти в конце марта 2020 года, однако его перенесли на ноябрь из-за пандемии. Осенью эпидемиологическая ситуация ухудшилась, поэтому решили снова перенести, - рассказали в министерстве культуры края.

Напомним, также вынуждены были перенести на следующий год второй фестиваль театров Дальнего Востока. Он должен был пройти в Хабаровске с 15 по 22 ноября.