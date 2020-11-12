Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

- Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Ведь это так важно - объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс «Ростелекома» позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы, - сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

В этом году конкурсу исполняется десять лет.

- Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. «Ростелеком» подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу «Вместе в цифровое будущее» присоединяется все больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин - территорию, которая активно развивается как цифровой регион, - отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

• печатная пресса;

• радио и телевидение;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. SchneiderElectric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут:

Анна Ахмадиева - пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Алексей Гапеев - главный редактор сайта Interfax.ru;

Сусанна Альперина - редактор отдела кино и телевидения «Российская газета - Неделя»;

Леонид Коник - главный редактор изданий группы компаний ComNews;

Давид Комахидзе - старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС;

Сергей Уланкин - главный редактор «Канобу», главный редактор RAWG.io, бывший главный редактор Roem.ru;

Роман Кильдюшкин- обозреватель газеты «Известия», экс-обозреватель LIFE;

Армен Бадалов - заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию SchneiderElectric в России и СНГ;

Екатерина Егорова - руководитель направления внешних коммуникаций SchneiderElectric в России и СНГ;

Игорь Зимин - вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»;

Кира Кирюхина - вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального - в июне 2021 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.