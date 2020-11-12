Директору в Хабаровском крае пришлось компенсировать ущерб в 163 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Директору в Хабаровском крае пришлось компенсировать ущерб в 163 миллиона рублей. По предварительной информации, на руководителя фирмы завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере». Из материалов дела следует, что фигурант предоставлял в аренду коммерческую недвижимость, но не платил налоги - на прибыль, на имущество организации, на добавленную стоимость. За период 2013-2014 годов его задолженность перед государством превысила 98 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела ущерб погашен в полном объеме. С учетом штрафа и пени общая сумма выплаты превысила 163 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Так как подозреваемый впервые совершил такое преступление, уместным было ходатайство о прекращении уголовного преследования на основании части 1 статьи 28.1 УПК РФ. Оно было удовлетворено.