В Хабаровском крае сократилось число незаконных рубок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае сократилось число незаконных рубок. В 2020 году государственные лесные инспекторы выявили 145 фактов незаконных рубок леса. Это меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, когда выявили 180 фактов незаконных заготовок.

- Общая площадь рубок в этом году уменьшилась до 9,5 тысячи гектаров. В прошлом сезоне она составляла 17 тысяч гектаров, - прокомментировали в краевом комитете лесного хозяйства.

Напомним, государственные лесные инспекторы регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия, патрулируют тайгу, выявляют места заготовок. В этом сезоне провели около трех тысяч рейдов. Сумму ущерба, причиненного лесному фонду, в этом году оценили в больше чем 210 миллионов рублей.

К слову, Хабаровский край по итогам исследования «Рослесинфорг» в октябре вошел в число регионов-лидеров по ведению лесного хозяйства.