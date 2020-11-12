В ФСИН России заявили, что права Сергея Фургала соблюдают ФОТО: Следком России

Члены ОНК города Москвы не единожды заявляли о нарушении прав Сергея Фургала, находящегося сейчас в СИЗО «Лефортово». Также передавали слова экс-губернатора Хабаровского края о том, что он повержен в правах, лишен общения с близкими и возможности получать и отправлять письма.

- Сегодня, 11 ноября, пришел ответ из ФСИН на мое обращение про Фургала. Из ответа следует, что у Фургала все хорошо и с письмами, и с конфиденциальностью бесед с адвокатами, - рассказала Марина Литвинович, член ОНК города Москвы в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что Сергея Фургала отправят на обследование, соответствующие документы были направлены следователю. Однако, по данным на вечер 11 ноября, с врачами экс-губернатор Хабаровского края так и не встретился.

Ранее Ева Меркачева, член ОНК города Москвы, сообщила через свой аккаунт в Instagram о том, что защита Сергея Ивановича рассчитывает на судебное заседание весной и надеется на суд присяжных.