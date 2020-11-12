Впервые в России потомство дальневосточной черепахи перезимует в неестественных условиях Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Впервые в России потомство дальневосточной черепахи перезимует в неестественных условиях. Напомним, юные экологи из села Иннокентьевка Нанайского района Хабаровского края спасают от верной гибели краснокнижных мягкотелых черепах, которые в регионе встречаются очень редко и могут вовсе исчезнуть из-за частых паводков и хищников. К слову, в начале сентября 2020 года школьники выпустили в озеро Гасси вторую партию родившихся в искусственных условиях черепашат.

- Мы специально не стали изымать одну из шести кладок яиц дальневосточной черепахи из природной среды, которую нашли в песчаных ботах на приамурских островах в 13 километрах от нашего села. Она лежала выше других и не подвергалась подтоплению, - рассказал руководитель проекта по спасению дальневосточных черепах Дмитрий Кришкевич.

Но и эту кладку пришлось в итоге спасать, когда вода подошла к ней вплотную. Благодаря юным экологам на свет появились 28 черепашек. К тому времени уровень воды в озере был по-прежнему высок. Тогда юннаты решили поместить их в специальную емкость с песком и водой, создали приближенные к естественным условия, детеныши инстинктивно закопались в песок и уснули до весны.