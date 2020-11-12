В ЕАО чаще всего заражаются коронавирусом люди в возрасте 30-45 лет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Еврейской автономии чаще всего заражаются коронавирусом люди в возрасте 30-45 лет. Таких пациентов почти 40 процентов. Такие итоги мониторинга заболеваемости по возрастным группам подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

На втором месте по проценту заражения люди в возрасте от 50 до 64 лет. Так называемая группа риска - жители области старше 65 лет - составляет почти 15 процентов заболевших.

Из числа заболевших доля школьников и воспитанников детских садов чуть более процента. Поэтому о переходе на дистанционное обучение речи не идет. На карантин будут точечно закрывать классы и группы в образовательных учреждениях.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим социальную дистанцию, чаще мойте руки, делайте регулярно влажную уборку в помещениях.