В Комсомольске-на-Амуре от пожара спасли кошку, кроликов и птиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре от пожара спасли кошку, кроликов и птиц. Происшествие случилось в частном доме на улице Подгорной. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города вчера, 11 ноября. Огнеборцы отправились в поселок Амурсталь.

- Когда пожарные прибыли, с чердака дома вырывались языки открытого пламени. Огнеборцы начали тушить пламя и одновременно с этим провели разведку помещений в поисках людей. Жильцов не было дома, зато нашли кошку, которую пожарные вынесли на руках на свежий воздух. Из горящих надворных построек удалось спасти также восемь кроликов, 15 кур и 12 перепелок, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя благополучно ликвидировали. В происшествии никто из людей не пострадал. Огонь в общей сложности охватил помещения площадью более 100 квадратных метров. Повреждены крыша здания, веранда и кухня, пристроенные к дому, отдельно стоящие сарай и баня.