Объявленного в федеральный розыск приморчанина нашли в Хабаровске Фото: УТ МВД России по ДФО

Объявленного в федеральный розыск приморчанина нашли в Хабаровске. Фигуранта уголовного дела буквально выследили на железнодорожном вокзале краевой столицы сотрудники транспортной полиции. Найти подозреваемого смогли во время отработки правоохранителями пассажиропотока.

- По предварительной информации, 43-летний житель Приморского края находится под следствием. Его подозревают в совершении имущественного преступления. Ранее в отношении мужчины избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Также известно, что подозреваемый скрылся от следствия. После этого мужчину объявили в федеральный розыск. Фигуранта уже задержали и передали инициатору розыска.