Власти Хабаровского края работают над восстановлением докризисной динамики экономического роста Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Хабаровского края работают над восстановлением докризисной динамики экономического роста. В регионе сейчас обеспечен рост в четырех из пяти базовых отраслей экономики региона по итогам января-сентября 2020 года. Речь идет таких сферах как транспорт, промышленность, строительство и сельское хозяйство. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

В нынешних условиях нужны решения для удержания экономики и восстановления докризисной динамики. Руководитель региона Михаил Дегтярев принял решение о разработке Плана первоочередных действий по восстановлению экономики, поддержке занятости и доходов населения на территории края в 2021 году.

- В документ включат меры по решению проблемных вопросов в уязвимых отраслях, по усилению направлений, потенциал которых позволит обеспечить рост экономики, - сообщил Виктор Калашников, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края – министра экономического развития края.