Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 12 ноября 2020: лечатся 106 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 12 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре получают лечение 456 человек. У 106 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 40 человек, госпитализировали - 44, скончались - семеро.

- В реанимационном отделении находятся 30 пациентов. У трех человек только подозревают коронавирус. Также лечение получают 347 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим диагнозом поступило 88 пациентов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, делайте регулярную уборку в помещениях. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.