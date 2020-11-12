В ЕАО решили не останавливать плановую госпитализацию больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономии решили не останавливать плановую госпитализацию больных. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом все учреждения должны работать в режиме инфекционного стационара. То есть больницы должны строго относиться к соблюдению санитарных норм и правил. В помещениях будут проводить регулярные дезинфекции.

Продолжается профилактика ОРВИ и гриппа. На сегодняшний день эпидемический порог по заболеваемости превышен на 20 процентов. В ближайшее время в область привезут дополнительную партию вакцины.

Отметим также, что больше всего прививочная кампания охватила работников сферы образования - вакцину получили почти 90 процентов. По 50 процентов - у сотрудников сфер транспорта и ЖКХ. Напомним, своевременно поставленная прививка от гриппа поможет избежать резкого всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом.