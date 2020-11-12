Подтопленцы в Хабаровском крае получили первые компенсации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подтопленцы в Хабаровском крае получили первые компенсации. Деньги перевели жителям Нанайского и Хабаровского районов, которые пострадали от паводка в 2020 году. Выделить средства из краевого бюджета распорядился руководитель региона Михаил Дегтярев.

- Финансовую помощь в двух территориях получат свыше 700 человек, у которых пропал урожай или пострадало имущество. Речь идет о выплатах в 10 тысяч рублей за потерю урожая на личных подсобных хозяйствах. Эту сумму получили свыше 400 человек в Нанайском районе. Есть жители, которые сейчас подтверждают свое право через суд, таких граждан около 350, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Хабаровском районе подтопило не только посевы, но и имущество. На выплаты там претендуют 60 человек. По распоряжению Михаила Дегтярева, муниципалитету на оказание помощи выделили 5,1 миллиона рублей. Выплаты производят за счет средств, которые регион берет из своего резервного фонда, а позже возмещает их из резервного фонда правительства России.