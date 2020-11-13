Обстановка в Хабаровском крае 13 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 13 ноября на территории южных и центральных районов края ожидаются гололедные явления. В Хабаровске небольшой дождь и мокрый снег, ночью -4 -2, днем -1 +1, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона мокрый снег, ночью -4 +1, днем -2 +3, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах мокрый снег, ночью -9-0, днем -3 +7, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с. На севере края мокрый снег, ночью -20-0, днем -12 +2, ветер северный 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 19138.