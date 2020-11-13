В Хабаровском крае начнут практиковать новые «живые уроки» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начнут практиковать новые «живые уроки». Турфирмы разработали новые маршруты и программы для детей. Мероприятия обсудили накануне, на заседании координационного совета по развитию детского туризма.

- Проект «Живые уроки» реализуют в регионе с 2018 года. Его главная задача - повысить интерес школьников к учебе, привязать те теоретические знания, которые они приобретают в рамках занятий, к реальной жизни, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В крае разработали мобильное приложение «Путешествия по Шантарским островам», есть аудиогид по городу «KHABUS» на пяти языках (русский, английский, французский, немецкий, японский). Также туроператоры продемонстрировали примеры эффективных межрегиональных и внутрирегиональных детских программ и маршрутов «Живые уроки озеро Амут», «Мы дальневосточники», «Вагон знаний».