За строительством тубдиспансера в Хабаровске следит прокуратура Фото: Прокуратура Хабаровского края

За строительством тубдиспансера в Хабаровске следит прокуратура. Изначально сдать объект собирались до 10 ноября 2020 года. Однако позже срок исполнения контракта продлили до 30 июня 2021 года.

На строительной площадке объекта «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Хабаровска» провели проверку. Напомним, между краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства края» и организациец «РТ-СоцСтрой» заключен контракт на строительство объекта стоимостью один миллиард 59 миллионов рублей сроком. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 17,06 процентов.

- Чтобы не допустить срыва окончательного срока сдачи объекта заместитель прокурора города Александра Леонова объявила исполняющему обязанности начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства края» предостережение о недопустимости нарушения законодательства, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.