Обстановка в Хабаровске 13 ноября 2020 года: циклон, отключения воды, заболеваемость Фото: Александра ШОПЕНКО

По данным на утро 13 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления, электроэнергии. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 207 кубометров снега, высыпали на дороги 82,2 тонны песчано-соляной смеси, случилось 33 дорожных аварии, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1200 раз.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 ноября с выходом западного циклона на территории южных и центральных районов края прогнозируют мокрый снег, усиление ветра до 14 м/с, переход положительных температур воздуха в отрицательные.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки в Хабаровске выявили 222 случая заражений коронавирусом. Общее число заражений в крае составляет 19138. Из них вылечились 12634, скончались 145, остальные получают лечение.