В реанимации перинатального центра Хабаровска установят видеонаблюдение Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В реанимации перинатального центра Хабаровска установят видеонаблюдение. Посодействовал этому Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Он отреагировал на сообщение одной из родительниц, которая попросила его о помощи в соцсетях.

- Возможность наблюдать дистанционно за младенцами в реанимационных отделениях глава региона обсудил на встрече с менеджментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». По итогу краевой Перинатальный центр получил собственную систему видеонаблюдения - пять видеокамер в реанимационном отделении, где расположены 12 детских кроваток. Этого количества хватает, чтобы наблюдать за младенцами в любое время суток, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Отметим также, что сейчас в этом узкоспециализированном отделении стационара находятся четыре новорожденных. Наблюдать за ними онлайн могут в том числе и родители.