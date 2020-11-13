В Хабаровске похититель металла условно лишился свободы на два года Фото: Тимур ХАНОВ

В Хабаровске похититель металла условно лишился свободы на два года. Из материалов дела следует, что фигурант совершил преступление в конце марта 2020 года. Он перелез через забор одной из баз на улице Зеленой. Оттуда похитил металлические листы, уголки, швеллеры, арматуру, 200 килограммов обрезков из металла. Ущерб составил порядка 77 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что к краже причастен 28-летний уроженец села Арка Охотского района. Сам фигурант рассказал, что заказал грузовое такси, чтобы перевезти габаритное имущество. Водителю он представился собственником, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что в январе 2018 года он избил случайную прохожую и вырвал у нее из рук сумку. Из мест лишения свободы злоумышленник освободился в начале 2020 года, нигде не работал. В этот раз его осудили по статье «Кража». Ему назначили лишение свободы и обязали выплатить потерпевшему причиненный финансовый ущерб.