Почта России и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом

Почта России и Wildberries – крупнейший российский онлайн-ритейлер - договорились о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом Фото: Почта России

Соответствующее соглашение подписано на форуме «Сильные идеи для нового времени» генеральным директором Почты России Максимом Акимовым и основателем и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.

Ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Только в этом году число офлайн-точек крупнейшего российского онлайн-ритейлера выросло в 4 раза до 27 000. Благодаря партнерству число точек выдачи продолжит активно расти.

В странах-участницах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии), в которых активно работает Wildberries, Почта России будет доставлять заказы компании своим партнерам – местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи. А в странах Европы Почта поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии – RusPost GmbH.

Помимо этого, Почта России и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощением процедур таможенного оформления и декларирования товаров в РФ и ЕАЭС, что позволит российским экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном рынке международной интернет-торговли.

- Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает. Развитие Wildberries на новых рынках также будет происходить в партнерстве с Почтой, – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

В свою очередь основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила, что начиная с этого года компания активно развивает партнерскую логистику и систему партнерских пунктов выдачи вместе с представителями российского бизнеса и рада началу сотрудничества с таким крупным игроком как Почта России.