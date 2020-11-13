Под Хабаровском установили новую стелу ФОТО: Администрация Хабаровского района

Под Хабаровском на въезде в село Тополево установили новую стелу. На ней разместили информацию об истории создания поселения. Также рядом благоустроили сквер. Отметим, что «парадный вход» выбирали сами жители села.

- Начался процесс с конкурса на лучший эскизный проект стелы. В процессе создания нового сквера поучаствовали люди разных поколений, профессионалы и любители. Всех участников в итоге отметили благодарственными грамотами, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Памятный знак и сквер открыли в торжественной обстановке, с перерезанием ленты. Во время мероприятия выразили благодарность строителям, которые в срок и качественно выполнили запланированные работы. К слову, новая стела гармонично вписалась в облик основного въезда в сельское поселение. Теперь это новая достопримечательность села Тополево.