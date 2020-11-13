На трассе Комсомольск-на-Амуре – Амурск временно ограничили движение автобусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На трассе Комсомольск -на- Амуре - Амурск временно ограничили движение пассажирских автобусов. Это необходимая мера безопасности в связи с плохими дорожными условиями. Движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан. Об этом сообщили в ГИБДД Амурского района.

Ограничение распространяется на движение пассажирских автобусов междугороднего и пригородного сообщения по автодорогам «подъезд к селу Ачан» и «Комсомольск -на- Амуре - Амурск». Запрет начал действовать с 10 часов утра 13 ноября 2020 года до улучшения дорожно-транспортной обстановки на территории Амурского района.

Жителей региона убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды. Водителей призывают сохранять бдительность при движении по гололеду и заснеженной дороге. Пожалуйста, по возможности отложите поездки, оставайтесь дома.