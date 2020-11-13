В парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского в Хабаровске заменят освещение Фото: Правительство Хабаровского края

В парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского в Хабаровске заменят освещение. Работы проведут по поручению Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края. Он лично осмотрел территорию достопримечательности и сделал соответствующие выводы.

- Краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского - это визитная карточка Хабаровска. Сюда приезжают горожане, туристы из других районов, регионов России и стран. Это знаковое место краевого центра должно быть комфортным и безопасным для прогулок, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Отметим также, что с сентября отремонтировали ступени и подступенники центральной лестницы, ступени лестницы, ведущей от беседки духового оркестра в парк с применением современных клеящих смесей. Также восстановили освещение центральной лестницы, установили новые светодиодные прожекторы и новую электрическую линию к ним. Уже настроили освещение вдоль аллей, заменили лампочки, цоколи и автоматы в объеме 40 процентов от общего количества ламп. Идут работы по замене устаревшего блока управления наружным освещением на участке набережной, расположенной под утесом. Работы по восстановлению 100 процентов освещения в парке планируют завершить до конца года.