Осужденные в Хабаровском крае сделают вольеры для бездомных собак Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае сделают вольеры для бездомных собак. Этот заказ поступил от администрации Хабаровска. Им займутся подопечные исправительной колонии №13, расположенной в селе Заозерное Хабаровского района.

- Предполагается, что трудоустроенные осужденные изготовят 12 двухсекционных вольеров,. Каждый из них оборудуют теплым настилом и зимником. В зимнике - по две утепленные будки. Исполнят изделия из металлического каркаса, обошьют деревом для защиты от неблагоприятных погодных воздействий, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что при изготовлении вольеров будут использовать материалы, пригодные для использования в климатических условиях края. Общая сумма контракта составила порядка полутора миллионов рублей. Передать готовую продукцию администрации Хабаровска планируют до 10 декабря 2020 года.