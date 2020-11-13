За кражи в спортмагазинах осудили «покупателя» в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

За кражи в спортмагазинах осудили «покупателя» в Хабаровске. По предварительной информации, фигурант надевал товар в примерочных и покидал торговые залы. Промышлял осужденный в октябре 2020 года. Общий ущерб от его действий оценили в 30 тысяч рублей.

- Задержать горе-покупателя удалось в середине октября 2020 года. Он днем попытался похитить два спортивных джемпера общей стоимостью около восьми тысяч рублей. На выходе его задержали работники службы безопасности магазина, которые в дальнейшем передали мужчину полицейским, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, фигурант - 25-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Он причастен к четырем противоправным эпизодам. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение наркотиков и за аналогичные имущественные преступления.

По решению суда парень проведет в колонии-поселении два года.