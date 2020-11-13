В селах ЕАО строят модульные ФАПы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селах Раздольное и Кирга Биробиджанского района строят модульные фельдшерско-акушерские пункты. На сегодняшний день строители монтируют панели. После завершения работ все объекты оснастят необходимой мебелью и специализированным оборудованием.

- В планах выполнить монтаж ФАПов в селах Пронькино и Желтый Яр. В целом до конца года в области должны появиться 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 19 объектов возведут в рамках национального проекта «Здравоохранение». Один пункт сделают в селе Радде за счет Центров экономического роста ЕАО, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» должна улучшить медицинскую инфраструктуру, сделать медицинскую помощь более качественной и доступной для населения. В области в этом году на мероприятия проекта направили 457 миллионов рублей из федерального бюджета.