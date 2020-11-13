Школы в Хабаровском крае получат четыре новых автобуса Фото: Александр Янышев

Школы в Хабаровском крае получат четыре новых автобуса. Михаил Дегтярев подтвердил, что три автобуса «ПАЗ» и один «ГАЗ» передадут в район имени Лазо. Напомним, это случилось на заседании президиума правительства Хабаровского края, где обсуждали аспекты социально-экономического положения района.

- В числе первоочередных задач, требующих решения при помощи краевого правительства, глава муниципалитета Павел Сторожук назвал приобретение школьных автобусов для четырех общеобразовательных учреждений района. Он подчеркнул, что в районе стараются максимально использовать имеющиеся преимущества. В частности это касается лесопереработки. К слову, несмотря на пандемию выпуск пиломатериалов удалось сохранить на уровне прошлого года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На территории района реализуют инвестиционный проект ООО «Вектор». Предприниматели занимаются реконструкцией старых коровников, а в планах на 2021 год - создание дойного стада в 700 голов. Ожидается открытие рыбоводного завода - этот проект был запущен в 2018 году.