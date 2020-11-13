Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых

Россельхозбанк запустил новый продукт, по которому клиенты могут рефинансировать действующий ипотечный кредит на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

Займы выдают на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

- Среди жителей Хабаровского края, ЕАО, Магаданской области и ЧАО сельская ипотека достаточно востребована - с начала 2020 года порядка 160 семей воспользовались этой программой на общую сумму более 334 миллионов рублей. Банк в свою очередь старается повысить доступность программы для населения и готов к увеличению выдач сельской ипотеки и рефинансированию ранее выданных кредитов на строительство или покупку готового жилья на селе и приравненных к нему территориях по привлекательной ставке 2,7% годовых, - отметил директор Хабаровского филиала Россельхозбанка Алексей Белокопытов.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до трех миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - до 5 миллионов рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье». На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.