Михаил Дегтярев отреагировал на сбор денег на строительство теплого туалета под Хабаровском Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев отреагировал на сбор денег на строительство теплого туалета под Хабаровском. Глава региона раскритиковал бездействие властей Хабаровского района. Также он поручил профильным структурам правительства края подключиться к решению проблем жителей села Матвеевка.

В здании находится отделение почты, спортивная секция, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. Однако туалет теплый на сегодняшний день отсутствует. Чтобы исправить ситуацию, местные жители начали собирать средства на строительство.

- В каждом муниципальном районе есть глава. Есть руководители и в сельских поселениях, главная функция которых - решать проблемы людей, привлекая на эти цели в том числе краевое финансирование. Если люди берутся сами решать государственные задачи - значит власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.