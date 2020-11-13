Новый лес в Хабаровском крае занял 44 тысячи гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый лес в Хабаровском крае занял 44 тысячи гектаров. На территории региона высадили сеянцы кедра, лиственницы и ели. К слову, в этом году удалось высадить на 12 процентов больше деревьев, чем в прошлом году.

- Деревья высаживали на местах вырубленного и погибшего от пожаров леса. Работы прошли во всех районах края, - рассказал Алексей Коврежников, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения комитета лесного хозяйства правительства края.

Напомним, сеянцы в регионе выращивают в 17 питомниках и в нескольких крупных тепличных комплексах. В крае работают 49 теплиц, в которых только этой весной высеяли почти 22 тонны семян. В целом за год специалисты вырастили порядка 18 миллионов сеянцев. Самый большой комплекс на 26 теплиц находится в селе Некрасовка.