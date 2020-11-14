Обстановка в Хабаровском крае 14 ноября 2020: погода, гидрология, радиационный фон

В северных районах уже лежит снег Фото: Евгения МОЛОТОВА

Если пятница 13-е запомнилась жителям региона снегом и пронизывающим ветром, то утро субботы выдалось солнечным и теплым. По прогнозам синоптиков, на большей части региона в этот день осадков не ожидается.

Погода в Хабаровске 14 ноября, порадует. Без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с Температура воздуха ночью от -7ºС до -5ºС, днем от +1ºС до +3ºС.

В южнх районах края также без осадков, ветер юго-западный 7-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет от -8ºС до -2ºС, днем воздух прогреется от 0ºС до +6ºС.

В центральных районах солнечно, местами возможен коротко временный снег, ветер западный, юго-западный 4-14 м/с. Ночью от -18ºС до -3ºС, днем от -3ºС до +5ºС.

В северных районах края наблюдаются остаточные явления циклона. Местами небольшой снег, ветер северный 6-14 м/с. Температура ночью от -20ºС до -5ºС, днем от -13ºС до +1ºС.

На всех реках края наблюдается ледоход различной интенсивности, местами забереги, ледостав.

На реке Амур и на Амурской протоке наблюдается ледоход.

Радиационный фон находится в пределах фоновых значений.