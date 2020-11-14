Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Хабаровского края напишут экологический диктант

Принять участие смогут все желающие старше 12 лет
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Жители Хабаровского края напишут экологический диктант

Жители Хабаровского края напишут экологический диктант

Фото: Евгения МОЛОТОВА

В акции «Экологический диктант», проходящей по всей стране 15 и 16 ноября смогут принять участие и жители Хабаровского края. 76 площадок для его прохождения организовали в регионе. Предварительно проверить свои знания и подготовиться к диктанту уже можно с помощью онлайн ресурса экодиктант.ру.

Как отмечают организаторы, сам диктант продлится не более часа, из которого 15 минут займет инструктаж, и 45 непосредственное выполнение заданий. Вопросы будут касаться особо охраняемых природных территорий, правил обращения с отходами, охраны природных ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной безопасности в лесах и у водоемов.

Принять участие сможет любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победителей и призеров ждут дипломы и памятные подарки.

Целью мероприятия, в котором, как ожидают организаторы, за два дня примут участие около двух миллионов россиян, является формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

Экология