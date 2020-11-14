Жители Хабаровского края напишут экологический диктант Фото: Евгения МОЛОТОВА

В акции «Экологический диктант», проходящей по всей стране 15 и 16 ноября смогут принять участие и жители Хабаровского края. 76 площадок для его прохождения организовали в регионе. Предварительно проверить свои знания и подготовиться к диктанту уже можно с помощью онлайн ресурса экодиктант.ру.

Как отмечают организаторы, сам диктант продлится не более часа, из которого 15 минут займет инструктаж, и 45 непосредственное выполнение заданий. Вопросы будут касаться особо охраняемых природных территорий, правил обращения с отходами, охраны природных ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной безопасности в лесах и у водоемов.

Принять участие сможет любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победителей и призеров ждут дипломы и памятные подарки.

Целью мероприятия, в котором, как ожидают организаторы, за два дня примут участие около двух миллионов россиян, является формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.