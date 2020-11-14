В поселке Тырма Хабаровского края по поручению Михаила Дегтярева отремонтировали мост

Станция Тырма Фото: Правительство Хабаровского края

Мост через реку Сутынь находился в аварийном состоянии более двадцати лет. Все это время в местной казне не хватало средств на его ремонт – стоимость работ оценивали в сумму более 11 миллионов рублей. С просьбой о помощи в ремонте сооружения местные жители обратились к Михаилу Дегтяреву во время его деловой поездки по району в августе этого года. И врио губернатора помог решить вопрос.

- Михаил Дегтярев дал поручение, оперативно решить вопрос, - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. – Кроме того, власти региона, по его распоряжению на 70% профинансировали ремонт моста, остальное добавили сами. В кратчайшие сроки был определен подрядчик, который полностью поменял деревянный настил, провел укрепление конструкций за счет новых опор. Кроме того, выровнены металлические фермы, оборудованы перила.

Сейчас мост длинной 103 метра полностью готов к эксплуатации.