В Хабаровском крае возобновляется междугороднее сообщение

В Хабаровском крае возобновлено междугороднее сообщение. Фото: Ольга КИВА

В Хабаровском крае возобновлено междугороднее сообщение. Сняты ограничения на движение междугородних автобусов по маршрутам Хабаровск – Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре - Амурск с подъездом к поселку Ачан. Ограничение сохраняется пока в северных районах края, здесь действие циклона еще ощущается. В течение суток сохранится ограничение для пассажирского транспорта на автодороге Селихино – Николаевск-на-Амуре.

С улучшением погодных условий в Татарском проливе возобновлено движение паромов на переправе Ванино-Холмск.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, налажен оперативный обмен информацией.

Вместе с тем в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что на автомобильных трассах сохраняются гололедные явления. Жителей региона просят сохранять бдительность на дорогах, и, по возможности, воздержаться от междугородних поездок.