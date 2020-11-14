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Власти Хабаровска насчитали на площади Ленина всего две сотни митингующих

Количество хабаровчан, выходящих на несогласованные акции, протеста продолжает снижаться
Евгения МОЛОТОВА
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Власти Хабаровска насчитали на площади Ленина всего две сотни митингующих

Власти Хабаровска насчитали на площади Ленина всего две сотни митингующих

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла очередная несогласованная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По подсчетам мэрии Хабаровска в ней приняли участие около двухсот человек. Как отмечают в городском муниципалитете, число нарушителей правопорядка продолжает снижаться. При этом ответственность для несогласных становится вче больше. Ограничения, введенные в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, накладывают свой административный отпечаток на проведение такого рода собраний. Все массовые мероприятия в крае ограничены. Продолжает действовать обязательный масочный режим и рекомендации по соблюдению социальной дистанции. Сами участники несогласованных акций остаются под пристальным вниманием силовиков.

Как отмечают в администрации Хабаровска только за период с 5 по 12 ноября судебными органами рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 13 штрафов на общую сумму в 121 тысячу рублей, шесть административных арестов (на срок от 1 до 9 суток). Сотрудниками ГИБДД вручено 12 предостережений автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации.