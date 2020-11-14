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В Хабаровском крае осуждены организаторы подпольного игрового клуба

Приговоры вынесены пяти членам ОПГ
Евгения МОЛОТОВА
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Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Индустриального района Хабаровска вынес сегодня обвинительный приговор пяти участникам банды, занимавшийся незаконным игровым бизнесом. В помещении одного из кафе двое молодых людей установили 12 моноблоков с возможностью выхода в интернет и платежный терминал. Еще трое выполняли функции администраторов - встречали клиентов, давали разъяснения по участию в играх, внесению денежных средств в терминал и отчитывались перед организаторами об обороте. Деятельность незаконного клуба продолжалась почти полгода с апреля по октябрь 2019 года.

Ознакомившись с версией следствия, Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес обвинительный приговор квалифицировав деяние подсудимых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 и 180 тысяч рублей, троим фигуранткам дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска.

Криминал