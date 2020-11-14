Михаил Дегтярев защитит жителей Хабаровского края от разгула стихий Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Москве Михаил Дегтярев встретился с руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Стороны обсудили строительство водозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре и дальнейшие планы совместной работы по защите населения Хабаровского края от разлива рек.

- При выпадении обильных осадков наносится ущерб прибрежным территориям, страдают люди. Надо продолжать работы в следующем году. Надеемся, что удастся получить необходимое финансирование – по примеру того, как нам выделили более 600 млн рублей, чтобы достроить второй и третий этапы гидрозащиты в Комсомольске-на-Амуре, - отметил Михаил Дегтярев.

Как показали последние годы строительство дамб и водозащитных сооружений является одной из приоритетных задач, способных уберечь жителей региона от разгула стихий. Подтопления негативно сказываются на экономике региона и наносят ущерб сельскохозяйственным объектам.