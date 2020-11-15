Обстановка в Хабаровском крае 15 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Хабаровская епархия

Сегодня, 15 ноября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -5 -3, днем +1 +3, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без осадков, ночью -3 -1, днем +5 +7, ветер южный 4-9 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -10 -3, днем -3 +7, ветер южный, юго-западный 5-11 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -16 -5, днем -11 -3, ветер северо-западный 6-14 м/с, на побережье порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 19672. Из них вылечились 12897, скончались 146. Остальные получают лечение. За последние сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом.