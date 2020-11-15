Хабаровские родители сходили на экскурсию в «Волочаевский лицей» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские родители сходили на экскурсию в «Волочаевский лицей». Пока объект в высокой степени готовности, строительство полностью планируют завершить в ноябре. Предполагается, что это учебное заведение будет самым современным в городе. На учебу сюда переведут из школ №№ 63 и 19.

- Будущий лицей рассчитан на 800 мест и возводится в рамках национального проекта «Образование». Всего будет работать пять учебных корпусов. В первом разместится начальная школа, во втором - среднее звено, в третьем - общие помещения и классы, в четвертом - два спортзала и кабинеты труда, а в пятом - столовая, библиотека, актовый и спортивный залы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас строители заняты чистовой отделкой блока «Б». Они красят стены, укладывают напольные покрытия, монтируют сантехнику и инженерное оборудование. Открытие лицея запланировали на 1 сентября 2021 года.