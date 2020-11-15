«Нижнеамурская экологическая инспекция» в Хабаровском крае отметит 20-летие Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

«Нижнеамурская экологическая инспекция» в Хабаровском крае отметит 20-летие. Впервые участники дружины охраны природы вышли в рейд 15 ноября 2000 года. Они выполнили свою работу на территории охранной зоны заповедника «Комсомольский» в рамках операции «Чернотроп». Эта дата и считается днем основания дружины.

- Костяк экспедиции - это студенты АмГПГУ города Комсомольска-на-Амуре. Они вместе с сотрудниками заповедника отстаивают интересы природы. А именно проводят оперативно-рейдовые мероприятия, занимаются экологическим просвещением населения, помогают в проведении научных работ в заповеднике и его подконтрольных территориях, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Коллеги от всей души поздравляют новичков, опытных дружинников и, конечно, «выпускников», многие из которых связали своё будущее с охраной природы. Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.