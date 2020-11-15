Чиновника в Хабаровском крае осудят за злоупотребление должностными полномочиями Фото: Иван ВИСЛОВ

Чиновника в Хабаровском крае осудят за злоупотребление должностными полномочиями. По предварительной информации, обвинении предъявили главе администрации поселка Горин Солнечного района. В 2019 году в рамках выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» с коммерческой организацией был заключен государственный контракт на строительство уличной театральной сцены в поселке.

- По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый подписал акты выполненных работ. На основании этих документов фирма получила деньги. На самом деле строительство объекта не было завершено. Своими действиями чиновник причинил ущерб бюджету Хабаровского края на сумму свыше двух миллионов 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело уже передали для утверждения обвинительного заключения прокурору Хабаровского края и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.