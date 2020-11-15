В Хабаровске арестованного за кражу заподозрили в еще одном преступлении Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске арестованного за кражу заподозрили в еще одном преступлении. По предварительной информации мужчина находился в следственном изоляторе, когда в полицию обратился еще один пострадавший. Заявитель рассказал, что у него на работе – в шиномонтажной мастерской, пропал телефон.

- В результате проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Во время допроса фигурант рассказал полицейским, что, похитил гаджет, при помощи мобильного приложения перевел деньги потерпевшего на свой расчетный счет, а телефон потом продал неизвестным лицам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские уже занимаются розыском похищенного гаджета. По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до пяти лет.