Главную новогоднюю елку в Комсомольске-на-Амуре откроют 25 декабря Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре началась подготовка к Новому году. В связи с этим планируют главную новогоднюю елку открыть 25 декабря, обустроить детские новогодние городки на площади Юности и придворцовой площади ДК «Авиастроителей».

- Площадь Юности украсит домик с иллюминацией, декоративное ледовое кольцо вокруг елки, ледовые фигуры Деда мороза и Снегурочки. Над пешеходными дорожками появятся сетки «Звездное небо», установят три стационарные металлические горки с пятью скатами, сделают два световых фонтана, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В планах подключить световую иллюминацию на проспектах Мира, Ленина и Октябрьский, улицах Аллея Труда, Калинина и Советская. На площади у ДК Авиастроителей организуют детский новогодний городок с елкой, фотозоной и горками. Открытие зимнего городка на площади ДК Авиастроителей планируют на 20 декабря в 18:00, главной новогодней елки - 25 декабря в 18:00 на площади Юности у ДК Судостроителей, зимнего городка на площади ДК Алмаз - 27 декабря в 18:00.